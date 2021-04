Gazzetta - Verso Milan-Benevento: in difesa ballottaggio Tomori-Romagnoli

Dopo due sconfitte di fila, il Milan deve tornare subito alla vittoria e vuole farlo già sabato sera a San Siro contro il Benevento. Stefano Pioli sta pensando a qualche cambio di formazione: come riporta La Gazzetta dello Sport, per esempio, in difesa non è certa la presenza dal primo minuto di Fikayo Tomori, il quale è in ballottaggio per una maglia da titolare con Alessio Romagnoli.