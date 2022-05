Gazzetta verso Verona-Milan: "Un'onda rossonera al Bentegodi: il Diavolo spinto da 16 mila tifosi"

MilanNews.it

In vista di Verona-Milan di domenica sera, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Un'onda rossonera al Bentegodi: il Diavolo spinto da 16 mila tifosi". Come spiega la Rosea, metà stadio sarà milanista: i 2600 posti del settore ospiti sono andati esauriti in pochissimo tempo, così come i posti posti di poltronissima nord che in un secondo momento sono stati riservati ai tifosi rossoneri. Senza restrizioni delle autorità, non ci sono stati limiti nella vendita dei tagliandi e quindi ci saranno tanti supporters del Milan anche negli altri settori.