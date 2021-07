Gazzetta - Vice-Ibra, ma non solo: Giroud potrebbe giocare anche in coppia con lo svedese in un 4-3-1-2

Olivier Giroud è stato preso dal Milan per avere un'importante alternativa a Zlatan Ibrahimovic, ma non solo: come spiega questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il francese, oltre a giocare da centravanti puro nel 4-2-3-1 al posto dello svedese, potrebbe infatti essere schierato da Pioli anche in coppia con Ibra in un 4-3-1-2.