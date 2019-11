G.B. Olivero: "Bonucci fece un errore andando al Milan"

Intervenuto su Sky Sport 24, il giornalista G.B. Olivero ha parlato così delle esperienze di Bonucci e Higuain in rossonero: "Bonucci fece un errore ad andare via alla Juve. Ci poteva anche stare, per dimostrare di poter essere decisivo anche in un'altra squadra, ma anche lui ha ammesso pubblicamente che si è trattato di un errore perché lui sta bene lì e lo sta dimostrando anche in questa stagione, per ora ottima. Si sta portando la difesa sulle spalle, sta aiutando de Ligt e si sta prendendo responsabilità. Higuain ci era rimasto male, se fosse andato via per motivi diversi avrebbe anche reso meglio, ma lui era stato quasi messo alla porta dopo l'arrivo di Ronaldo e questa cosa l'ha un po' pagata dal punto di vista psicologico. Tant'è che quest'anno quando ha avuto la possibilità di dire "Resto qui, vi faccio vedere", beh, ci sta facendo vedere".