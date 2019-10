Genoa, Andreazzoli: "Io in bilico? Un progetto non si esprime in sei gare"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico del Genoa, Aurelio Andreazzoli, ha parlato anche della sua posizione, in bilico dopo questo inizio di stagione: "Quando sono stato chiamato ad assumere questo incarico, noi abbiamo parlato di una progettualità. Un progetto non si esprime in sei gare. Credo che sarebbe necessario avere equilibrio, quello che predico dal primo giorno. Altrimenti si va dietro a situazioni che portano negatività mentre noi dobbiamo andare dietro a situazioni oggettive. Aggiungete anche il fatto che siamo una squadra rivoluzionata oltre a un calendario che non era dei migliori, ti trovi a dover sostenere una situazione che a volte può essere diversa rispetto a quella che avresti considerato. Non alziamo troppo i toni. Poi ovviamente chi fa questo mestiere è figlio dei risultati che condiziona il mondo esterno, non il mio. Io so dove dobbiamo arrivare, il progetto che ho in testa. Posso solo aumentare le ore di lavoro ma non sicuramente andare dietro gli umori del momento".