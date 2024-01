Genoa, oggi l'agente di Dragusin incontrerà i dirigenti del Grifone

L'agente di Radu Dragușin, Florin Manea, interpellato nelle scorse ore da Gazeta Sporturilor in merito al futuro del suo assistito, si è limitato a rilasciare questa dichiarazione: "Lunedì (oggi, ndr) incontrerò i dirigenti del Genoa per discutere della situazione di Radu". Il centrale rumeno, che viene valutato 30 milioni di euro dal Grifone, ha attirato l'attenzione di diversi club: le voci più insistenti sono quelle che riguardano Napoli e Tottenham, ma attenzione anche al possibile inserimento del Bayern Monaco.

Questa mattina, l'edizione di Genova di Repubblica ha scritto di un Milan non solo interessato anche lui a Dragusin, ma addirittura in pole: secondo il quotidiano, la società di via Aldo Rossi sarebbe favorita per arrivare al giocatore rumeno in quanto potrebbe mettere sul piatto il cartellino di un attaccante che piace moltissimo al Grifone, vale a dire Lorenzo Colombo che è attualmente in prestito al Monza.