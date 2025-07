Genoa, Vitinha: "Segnare contro il Milan mi ha reso felice"

Dal ritiro di Moena, la punta portoghese del Genoa Vitinha ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Con il finale di campionato ha dato un segnale importante.

"L'ultima partita mi ha dato fiducia perché ho giocato centravanti e ho segnato. Forse perché significa che il mister mi vede da numero 9. Invece segnare contro il Milan mi ha reso felice".

Si può avere umiltà e allo stesso tempo essere ambiziosi?

"Sì. Io anche sono umile ma non per questo non voglio essere un giocatore più forte. Noi come squadra dobbiamo lavorare più forte per cercare di fare ancora meglio. Ma sempre con umiltà"

Com'è giocare davanti a 30mila spettatori?

"Quando giochi in casa con lo stadio pieno ti dà quella forza in più. Arrivi al 90' che sei magari stanco, ma fai ancora una corsa perché senti lo stadio che ti spinge"

La fascia da capitano indossata contro il Fassa Calcio?

"Tanto. Io sono una persona a cui piace fare bene per la squadra. Penso al collettivo, non a me stesso. Non significa che io sia capitano quest'anno ma voglio aiutare la squadra. Quest'anno sono più tranquillo con la lingua italiana, ho Martina, la mia ragazza. Mi mancava un po' di stabilità anche a livello affettivo. Ora sono più felice".