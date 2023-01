Gentile: "Il Milan sta dando l'impressione di arrivare dopo gli avversari sulla palla"

MilanNews.it

“Nella partita contro la Lazio, ma anche prima, il Milan ha dato la sensazione di arrivare un po’ dopo gli avversari sulla palla". Parole di Riccardo Gentile, che intervenuto a Sky Sport 24 ha parlato del momento del Milan, con un occhio agli obiettivi stagionali: "Questa è una squadra che ha sempre girato ad una velocità alta, in quel modo è riuscita a sopperire ad alcune lacune; il Milan non è una squadra perfetta. L’altro anno ha vinto il campionato, non era nelle previsioni ma è andata oltre. Perché? Perché giocava bene e correva tanto, c’era un entusiasmo che in questa fase non stiamo vedendo. Poi ha ragione Maldini, la classifica permette al Milan di poter pensare di arrivare in Champions lasciandosi alle spalle questo momento difficile e riprendere la sua corsa. Immagino non per lo scudetto, però comunque…”