Gentile: "Piatek? Presto per dire se sia un grande attaccante o un fuoriclasse"

Riccardo Gentile ha parlato a Sky Sport del momento dei rossoneri: "Il Milan ha subito 3 gol nelle ultime 9 partite ufficiali. E' cambiato il lavoro di squadra, ma soprattutto la presenza di Bakayoko in questo modo. Per la sua fisicità è un giocatore a cui non si può rinunciare. All'inizio era a disagio, ora le giocate gli riescono e fa la differenza. Il Milan non prende gol anche se la difesa ha avuto problemi dal punto di vista degli infortuni e delle squalifiche. Piatek? Ha la forza mentale giusta. Parla con i fatti, con il Genoa ha segnato tantissimo e con il Milan è ripartito da dove aveva lasciato. Ha pochissima esperienza, l'anno scorso giocava nel Cracovia. Saper far gol con continuità è un mestiere per pochi. Ci sono stati tanti attaccanti che hanno fatto 2-3 stagioni ad alto livello e poi sono scomparsi. C'è differenza tra grande attaccante e fuoriclasse dell'area di rigore. Impossibile prevedere cosa sarà Piatek da qua ai prossimi 15 anni, ma le basi ci sono".