Gentile su Leao: "Forse è un calciatore che vive di fiammate, ogni tanto ti regala la giocata, però..."

Nella serata di Sky Sport 24, durante 'Campo Aperto', Riccardo Gentile ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao e sul fatto che il portoghese potrebbe essere penalizzato dal nuovo modulo che sta impiegando Paulo Fonseca, il 4-2-4:

"È certo che questo modulo penalizza Leao, perché gli esterni, sia lui che Pulisic, nel momento in cui a centrocampo sono due, Fofana e Reijnders, sono chiamati a mantenere un certo tipo di equilibrio in fase di attesa. E quindi è vero. Leao ha sotto questo punto di vista più compiti rispetto a quelli che aveva con Pioli. Poi non so se qualcosa cambierà nella sua carriera, perché è ancora giovane, però forse è un calciatore che vive di fiammate, ogni tanto ti regala la giocata, ti fa l'assist, ma forse da Leao...ti ripeto. Magari c'è uno switch ad un certo punto della carriera ed inizia anche a segnare tanti gol, però fino adesso la sua carriera ha dimostrato che è un giocatore che ha colpi, ma che la porta la vede poco rispetto a quelle che sono le sue qualità".

Gentile ha poi concluso: "Anche l'anno scorso gli era capitato. Era stato assente, non dal campo ma da protagonista per un bel po' di tempo, poi se lo era ripreso. Anche lo scorso anno aveva vissuto un digiuno di gol lunghissimo Leao. Miglior giocatore in questa fase del Milan, quello a cui aggrapparsi è che una garanzia, è indubbiamente Pulisic. Lui è generoso, fa gol, fa assist, non so cosa chiedere di più a un calciatore, ed anche ieri ha segnato un gol pazzesco. Ed anche ieri è stato per me l'unico, a parte Maignan, l'unico a meritare un voto buono in pagella".