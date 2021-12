Germania, tetto massimo del 50% di capienza e 15mila spettatori. A Stoccarda limite di 750

Continuano le misure restrittive in Germania a seguito della diffusione del virus Covid-19. Il Baden-Württemberg applicherà un limite di 750 persone per tutti gli eventi culturali e sportivi. Le nuove disposizioni dovrebbero entrare in vigore da domani. Una notizia che per quel che riguarda la Bundesliga colpisce lo Stoccarda, impegnato domenica contro l'Hertha. In merito, il CEO del club, Thomas Hitzlsperger, ha dichiarato: "Ne siamo rammaricati perché le misure applicate alla Mercedes-Arena erano state efficaci". Si prevede che anche gli altri Länder interverranno sulla questione. Intanto, nel corso della conferenza stampa di ieri, la cancelliera Angela Merkel e il suo successore designato Olaf Scholz hanno concordato nuove misure per combattere la pandemia. Per questa ragione i club potranno riempire fino al 50% del proprio stadio ma con un tetto massimo di 15mila spettatori.