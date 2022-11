Germania U21, i convocati per l'amichevole contro l'Italia: c'è anche Thiaw

MilanNews.it

C'è anche un giocatore del Milan nella lista dei convocati del ct della Germania Under 21 in vista dell'amichevole contro l'Italia che si giocherà ad Ancona il prossimo 19 novembre: si tratta di Malick Thiaw, difensore arrivato in rossonero questa estate a titolo definitivo dallo Schalke 04.