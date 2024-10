Gherarducci: "Questo Milan ha una dirigenza totalmente inadeguata: incapace di comprare e di vendere"

Non un gran periodo per il Milan e per i suoi tifosi: un estate senza veri squilli sul mercato e un inizio di stagione con molti più bassi che alti ha portato a una situazione di freddezza dell'atmosfera rossonera nei confronti della squadra. A parlarne anche un esponente "vip" del tifo rossonero come Giorgio Gherarducci, esponente del celebre trio comico della Gialappa's e tifosissimo del Milan. Oggi è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport e ha dato la sua opinione sul momento dei rossoneri.

Le parole di Gherarducci sulla gestione societaria: "Questo Milan ha una dirigenza totalmente inadeguata. Incapace di comprare i giocatori giusti e soprattutto incapace di vendere. Clamoroso è regalare per 4,5 milioni al Monza Daniel Maldini che oggi è in Nazionale, che oggi avrebbe fatto comodo anche a questo Milan. Clamoroso è anche la cessione di Devis Vasquez: uno dei migliori portieri del campionato che è stato regalato all’Empoli grazie a un diritto di riscatto a 900 mila euro"