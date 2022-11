Giacarta si prepara a dare il benvenuto ai rossoneri

Fonte: acmilan.com

AC Milan e Milanisti Indonesia (fan club rossonero locale) hanno unito le forze per organizzare uno speciale screening event nella capitale indonesiana. L'evento si terrà domani, domenica 13 novembre, all'Hotel Borobudur, nel cuore di Giacarta, in occasione di Milan-Fiorentina.

L'evento inizierà alle 21.00 ora locale e vedrà la partecipazione della leggenda rossonera Daniele Massaro che incontrerà la tifoseria locale assieme alla Coppa Campioni d'Italia 2021/22. Nel corso della serata, alcune maglie autografate, messe a disposizione dal Club e da Fondazione Milan, verranno messe in palio per i tifosi partecipanti.

Prima dell'evento, tra le 16.00 e le 18.00 ora locale, i tifosi avranno un'occasione in più per incontrare Daniele Massaro e fare una foto con la Coppa Campioni d'Italia, in un meet and greet che si terrà all'Hotel Borobudur.

La visita a Giacarta sarà un modo per ripagare il sostegno e la passione dei tifosi indonesiani, ma sarà anche un momento di riflessione e supporto dopo la recente tragedia allo stadio Kanjuruhan, nella quale hanno perso la vita 135 persone.

Prima dell’inizio di AC Milan-Fiorentina, un minuto di silenzio in onore delle vittime sarà osservato nella venue che ospita l'evento di Giacarta. Milanisti Indonesia utilizzerà, inoltre, la piattaforma creata da AC Milan per raccogliere fondi da destinare alle vittime del disastro allo stadio Kanjuruhan.

Gli eventi rossoneri a Giacarta fanno parte dell'AC Milan Trophy Tour, un tour globale organizzato in collaborazione con Emirates per portare la Coppa Campioni d'Italia in giro per il mondo. La tappa nel sud-est asiatico segue il successo della prima parte dell'AC Milan Trophy Tour, che ha visto oltre 2500 tifosi presenti agli eventi organizzati dal Club a Londra e New York.

La tappa nel sud-est asiatico del Tour è cominciata con uno speciale meet and greet, organizzato con il partner di lunga data PUMA, che si è tenuto ieri pomeriggio al PUMA Flagship Store di Singapore.

L'AC Milan Trophy Tour in partnership con Emirates è stato pensato mettendo al centro l'esperienza del tifoso e ha l'obiettivo di annullare le distanze tra il Club e i suoi tifosi. Il Tour vuole allo stesso tempo portare il brand e i valori rossoneri in tutti gli angoli del pianeta, rafforzando il legame che unisce AC Milan e i suoi oltre 500 milioni di tifosi a livello globale.