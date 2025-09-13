Giaccherini: "Oggi il Milan giocare con più moduli e variare anche le soluzioni offensive"

In occasione dela sfida di San Siro che chiuderà la giornata di domenica alle 20.45 per il terzo turno di Serie A, il Milan ospiterà il Bologna a San Siro. Per questa evenienza l'ex calciatore, anche della squadra emiliana, Emanuele Giaccherini è stato intervistato al Corriere della Sera, edizione bolognese, e ha offerto il suo punto di vista, specialmente da un punto di vista tattico, sul confronto tra le formazioni dei due mister Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano.

Le parole di Giaccherini: "Il Milan ha cambiato più di tutti e stravolto il centrocampo. Oggi i rossoneri possono giocare con più moduli e variare anche le soluzioni offensive. Può giocare a due o tre punte e anche senza Leao ci sono soluzioni con Nkunku che può giocare prima punta o esterno. Sicuramente è una squadra in rodaggio. Anche il Bologna è cambiato e a Roma non mi era piaciuto, mentre col Como ho rivisto la squadra dell'anno scorso. La squadra deve solo cavalcare l'entusiasmo e il gioco di Italiano aiuta. Sono curioso di vedere i tre dietro la punta e penso che Rowe possa fare bene".