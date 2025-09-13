Milan, Rabiot si presenta: queste le prime dichiarazioni in rossonero

Adrien Rabiot, arrivato in rossonero nelle ultime ore di mercato, è stato intervistato da DAZN nella classica one-to-one. Questo un estratto delle dichiarazioni del centrocampista francese del Milan:

La prima persona che ti ha chiamato è stato Allegri, giusto?

“Il mister mi chiamava quest’estate anche prima di essere al Milan. Abbiamo questo rapporto. Quando lui è arrivato al Milan voleva sapere della mia situazione”.

Cosa ti ha fatto scegliere il Milan?

“È un grandissimo club con una storia pazzesca, è uno dei migliori club al mondo. Non è stato difficile scegliere il Milan. Poi mi ha convinto anche il mister, è vero, a venire qua”.

Cosa ti ha detto per convincerti?

“Che c’era un progetto importante, su due-tre-quattro anni: bisogna avere giocatori forti per tornare in Champions, lottare per il campionato e fare grandi cose. Mi ha subito interessato e quindi si è fatto tutto velocemente. Non ho avuto il tempo di pensarci. Giocare per il Milan, indossare questa maglia, è qualcosa di importante. Poi conosco l’Italia, mi sono trovato bene prima. È bello tornare qua a giocare”.

Ti mancava l’Italia?

“Sì. Ho fatto 5 anni in Italia, mi sono trovato bene, mi piace vivere qua, la gente che c’è. Anche il calcio, ha un’importanza qua… Per tutto questo sentivo la mancanza”.

Chi ti ha accolto ieri per primo a Milanello?

“Ho visto tutto lo staff, ho visto Alberto (Marangon, ndr). Poi ho visto il mister e i giocatori. Conosco bene tutto lo staff che lavora col mister, erano tutti molto contenti. È stato emozionante”.