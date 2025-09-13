Attesi solo 500 tifosi del Bologna a San Siro: solidarietà alla Curva Sud

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, nella partita di domani sera alle 20.45 tra Milan e Bologna, di scena a San Siro e valida per il terzo turno del campionato di Serie A Enilive, saranno solamente 500 i tifosi rossoblù al seguito della squadra di mister Vincenzo Italiano che occuperanno il terzo anello verde, settore ospite per i sostenitori delle formazioni che affrontano il Milan. Il motivo è la solidarietà dei gruppi organizzati bolognesi nei confronti del tifo milanese.

I tifosi del Bologna si sono schierati accanto alle Curve Sud e Nord, di Milan e Inter, che sono oggetto dell'inchiesta della Procura di Milano che ha portato le due società a una esclusione di alcuni tifosi dalla possibilità di fare abbonamenti. Già prima della sosta, nella gara tra Bologna e Como al Dall'Ara, i tifosi emiliani si erano schierati accanto ai tifosi delle due squadre milanesi con uno striscione della Curva Andrea Costa che recitava: "Il calcio è passione, non repressione: solidarietà alla Milano ultrà".