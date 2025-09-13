Rinnovo Maignan, De Paola: "Braccio di ferro psicologico tra giocatore e società"

Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a Maracanà sulle frequenze di TMW Radio e ha commentato alcuni argomenti di attualità rossonera.

Che ne pensa delle parole di Simonelli su Milan-Como a Perth?

"E' assurdo. Ogni giorno se ne registra una. Dobbiamo andare in Australia, non si riesce a trovare uno stadio vicino a San Siro dove giocare. Se è una trovata commerciale va benissimo, ma altrimenti è assurdo".

Maignan, sirene d'addio al Milan:

"Non è un giocatore facilitatore di rapporti, ha una personalità forte ma non la esprime da leader. Dovesse andare via, amen. Nessuno lo discute tecnicamente, ma quando serviva un leader non si è mai fatto sentire. Se si va avanti da tempo con le trattative, forse è perché non ci sono sicurezze su di lui. Credo sia un braccio di ferro psicologico tra lui e la società, vedremo come finirà".