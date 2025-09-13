Rabiot spiega il numero di maglia: "Può essere anche il numero di gol che devo avere in testa"
Adrien Rabiot ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del Milan. Queste le sue dichiarazioni:
Perché il numero 12?
“Perché penso sia un bel numero. Non ha un significato particolare per me, l’importante è quello che fai in campo, e con quello che fai in campo fai diventare questo numero importante. Può essere anche il numero di gol che devo avere in testa (sorride, ndr). Se ci arrivo magari l’anno prossimo prendo la 15 o la 16 per fare più gol”.
