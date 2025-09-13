Il Napoli è uno schiacciasassi: 3 gol a Firenze. A segno anche Hojlund
Il Napoli risponde alla Juventus e non si ferma davanti a una Fiorentina che soccombe nella prima ora di gioco e perde 3-1 davanti al proprio pubblico. Dopo un quarto d'ora di gara i viola sono già sotto di due reti: segna su rigore Kevin De Bruyne dopo una partenza sprint e poi raddoppia Hojlund, al debutto e al primo gol con la maglia partenopea. In apertura di secondo tempo, altra prima rete con il gol di Beukema. Sul triplo vantaggio i campioni di Italia allentano la presa e subiscono la squadra di Pioli nel finale, incassando il gol della bandiera di Ranieri.
Tre su tre per il Napoli che si porta in cima alla classifica, inizio invece sconfortante per la Fiorentina che è ferma a due pareggi in tre gare.
Questo il turno completo:
Sabato 13/09
ore 15, Cagliari-Parma 2-0
ore 18, Juventus-Inter 4-3
ore 20.45, Fiorentina-Napoli 1-3
Domenica 14/09
ore 12.30, Roma-Torino
ore 15, Atalanta-Lecce
ore 15, Pisa-Udinese
ore 18, Sassuolo-Lazio
ore 20.45, Milan-Bologna
Lunedì 15/09
ore 18.30, Verona-Cremonese
ore 20.45, Como-Genoa
