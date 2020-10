Giacomelli e Nasca, stop di un mese dopo il disastro di San Siro

Sportmediaset.it spiega come l'arbitraggio di Giacomelli e del VAR Nasca di ieri sera in Milan-Roma non sia affatto piaciuta al designatore Rizzoli. I due fischietti verranno fermati per almeno due turni dopo quanto combinato a San Siro. I vertici arbitrali ritengono che Nasca sarebbe dovuto intervenire per richiamare Giacomelli alla review sull'inesistente rigore assegnato alla Roma, così come sia stato sbagliato fischiare rigore ai rossoneri per lo scontro Calhanoglu-Mancini. Giusto, invece, secondo i vertici arbitrali, non aver concesso un penalty al Milan per il mani di Mancini, anche se il giallo a Ibra non doveva essere comminato, perchè l'infrazione è conseguenza di un contatto tra lo svedese e il centrale della Roma.