Giampaolo a MTV: "Valeri mi ha detto che su Calhanoglu non era fallo"

Marco Giampaolo è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Torino-Milan.

Sulla gara: "Dovevamo chiudere la partita dopo il predominio, alla squadra tra i due tempi ho detto che per vincerla non avremmo dovuto perdere il controllo della gara. Il Torino è forte sulle sportellate e le seconde palle, dovevamo farli correre a vuoto. Il gol del pari ha cambiato la partita e non giustifica poi il fatto di prendere il secondo gol, lì la squadra si è innervosità. Abbiamo avuto la possibilità di rimetterla a posto ma anche lì non siamo stati precisi. E' una sconfitta secondo me immeritata, la squadra aveva ritrovato un filo di gioco, non era semplice dopo la sconfitta nel derby. E' attaccata alle cose che fa, mi auguro che la squadra non perda la fiducia, moltiplicare nel tempo le cose che stasera ha fatto bene".

Sul presunto fallo su Calhanoglu: "Mi ha detto Valeri che l'hanno rivisto e non lo hanno giudicato fallo. Non voglio giustificare la sconfitta, prendo di buono gli sprazzi di qualità e di personalità, dobbiamo migliorare in tante cose ma in tanti momenti la squadra l'ho riconosciuta, anche nella riconquista palla feroce. Bisogna moltiplicare le cose positive nell'arco di 95'".

Sui nuovi che hanno giocato: "I nuovi hanno fatto bene senza nulla togliere agli altri, alleno giocatori con un profilo morale altissimo, mi dispiace quando un giocatore viene messo alla berlina. Sono calciatori professionalmente seri, non tolgo niente a nessuno, il gruppo è compatto. E' stato anche strategico cambiarne 3/4, per non portarsi dietro le scorie della sconfitta nel derby. Bisogna recuperare e tornare in campo con fiducia. La prestazione mi rende fiducioso, spero che la sconfitta non intacchi l'autostima, la strada secondo me è quella che abbiamo inseguito a sprazzi".