Giampaolo: "Futuro? Tra 10 giorni saprete"

La Sampdoria perde in casa contro l'Empoli. A Sky Sport, al termine del match, interviene l'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo: "Purtroppo così non va bene. L'ordinario bisogna combatterlo, bisogna alzare l'asticella. La partita è stata piuttosto equilibrata, la differenza è stata sui dettagli e sulle energie nervose. Bilancio? Le valutazioni si fanno alla fine, la squadra, però, non ha fatto un cattivo campionato. Oggi, però, ci siamo dati un ruolo diverso e dunque bisogna fare in un altro modo. Ci vuole più ambizione, ma la squadra non ha molto da rimproverarsi. Tra una decina di giorni ci vedremo con la proprietà e valuteremo cosa fare. Ho un ottimo rapporto con la società, non voleranno certo stracci".