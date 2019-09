Giampaolo: “Giusto che sia sotto la lente d’ingrandimento”

Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa sulla considerazione dei dirigenti nei suoi confronti: "Loro sono tutti i giorni a Milanello, hanno l'intelligenza di capire come si lavora. Io, chiaramente, sono sotto la lente di ingrandimento. E' giusto che sia così. Faccio questo mestiere con assoluta fedeltà. Cerco di migliorare il Milan, poi so che sono legato ai risultati. La squadra la sento. Se così non fosse, questa sera avrebbe fatto una partita dimessa"