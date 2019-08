Giampaolo: "Il trequartista deve essere un giocatore di qualità. Jack ha colpi e intuizioni"

Mister Marco Giampaolo dopo la vittoria contro il Feronikeli ha parlato a Milan Tv dell'idea di trequartista: “Per me deve essere un calciatore di qualità. Il cui estro è suo patrimonio. Io posso dargli delle linee guida per come mettersi, ma tutto passa dal talento del giocatore”.

Su Paquetà e Bonaventura: “Lucas lo vedo come mezzala. Lo devo mettere a posto e disciplinare. È molto istintivo. Jack ha colpi, intuizioni. Vede il gioco. Deve ritrovare consapevolezza fisica, perché sono tanti mesi che è fuori. Deve avere pazienza, lavorare per ritrovare feeling con il suo corpo”

Su Leao: “Anche lui è uno istintivo. L’istinto va bene, ma ci sono momenti in cui devi esser ordinato. È appena arrivato e devo capire quale sia la posizione migliore per lui in campo”.