Giampaolo, Juric e il Milan: numeri e statistiche dei loro incroci

Bilancio in equilibrio per Ivan Juric in Serie A contro il Milan, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta in tre precedenti. Marco Giampaolo non ha mai perso contro il Verona in Serie A, con tre vittorie e un pareggio, ma soprattutto zero gol subiti. Giampaolo e Juric si sono incontrati tre volte in Serie A, in tre derby di Genova: due successi per l'attuale allenatore rossonero, un pareggio.