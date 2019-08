Giampaolo sugli infortunati: "Mi è dispiaciuto perdere Biglia, spero Theo e Reina possano rientrare a breve"

Intervenuto in conferenza stampa, Marco Giampaolo ha parlato delle condizioni dei calciatori infortunati in casa rossonera: "Mi è dispiaciuto perdere Lucas, stava facendo bene, mi piace l'uomo e il calciatore. Poi ci sono gli infortunati di lungo corso, come Caldara. Theo spero possa riprendere a breve, lo stesso Reina. Bonaventura lo stiamo reinserendo piano piano".