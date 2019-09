Giampaolo sui nuovi: "Non c'è rammarico per non averli messi prima. C'è da lavorare tanto, anche per i vecchi"

Marco Giampaolo ha risposto così in conferenza stampa alla domanda sull'utilizzo continuativo dei nuovi giocatori arrivati in estate: "I nuovi sono disponibili ma devono continuare a fare allenamenti specifici. C'è da lavorare tanto, anche per i vecchi. Quando ci riferiamo a nuovi e vecchi parliamo di condizione fisica. Le sintonie devono essere sviluppate ancora, c'è tanto da fare. Hernandez è stato un mese e mezzo fuori, ha spessore fisico, ha impeto, ha strapotere, è un giocatore molto propositivo ma è stato fuori. Bennacer idem, Leao stesso discorso. Non c'è rammarico. Quelli che hanno giocato prima non sono calciatori da meno. Il Milan non ha undici giocatori, con undici giocatori siamo morti".