Giampaolo sul cambio modulo: "So come giocare, ho solo spostato Castillejo e Suso..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Hellas-Milan, Marco Giampaolo ha detto la sua sul modulo, sottolineando di avere le idee chiare e di non aver operato particolari modifiche se non uno scambio di ruoli: "Dopo settanta giorni so come giocare, l'unica cosa che ho fatto è spostare Suso ed accentrare Castillejo. Ho portato Suso vicino alla sua mattonella, ma Suso può giocare a trequarti, sono convinto che lo può fare. Non abbiamo cambiato assolutamente niente, come se facessi giocare Hakan mezz'ala destra e non sinistra. Nella realtà non abbiamo cambiato niente, lavoriamo sulle stesse cose. Posso mettere un calciatore nelle condizioni di esprimersi meglio in un determinato ruolo ma resto convinto che Suso può giocare lì".