Gianfelice Facchetti: "Italia? Due mancate qualificazioni ai Mondiali allontanano il calcio dalla gente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, ha parlato a Radio Rai durante la trasmissione Radio Anch'io Sport. Facchetti ha commentato la seconda non qualificazione di fila dell’Italia ai mondiali dicendo: “Sportivamente parlando è triste, ma soprattutto per gli aspetti tecnici. Due mancate qualificazioni ai Mondiali allontanano il calcio dalla gente, dobbiamo pensare anche a questo”.

Dalle stelle alle stalle dall'Europeo a oggi.

“È successo tutto in fretta, questo è stato un finale a sorpresa. La vittoria a Euro 2020 non era un caso, anche per la qualità del gioco e per l'entusiasmo. Se vado indietro, dal Mondiale del 1966 in poi, ci sono sempre stati attimi di grande calcio alternati ad altri dove ci incartiamo in noi stessi”.

Come si consola un figlio che non può vedere i Mondiali?

“Facendolo giocare a pallone. In questi tempi però è tutt'altro che scontato”.