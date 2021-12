Gianluca Di Marzio: "Letterina di calciomercato: come si muoveranno le big di A a gennaio. Le priorità del Milan"

L’Albero ben addobbato, le luci, il panettone, un goccio di champagne e… tanto calciomercato. Perché nella letterina a Babbo Natale di presidenti, direttori sportivi e allenatori di Serie A ci sono richieste ben precise da provare a esaudire, nonostante le insidie e le difficoltà che, come sempre, presenta la sessione invernale ormai alle porte. Ma come si muoveranno le grandi del nostro calcio? Quali sono le priorità e che strategie adotteranno durante il calciomercato invernale? Scopriamolo insieme…

Milan

Dopo l’infortunio di Kjaer, la priorità è quella di sostituire il difensore danese. A Milanello arriverà dunque un centrale, con Maldini e Massara che attendono di capire se la società metterà a disposizione un budget importante per questa operazione già a gennaio. Se così sarà, allora i rossoneri proveranno ad anticipare un acquisto per la prossima estate: tra i nomi che piacciono ci sono quelli di Sven Botman del Lille, operazione comunque difficile, e Bremer del Torino. In caso contrario, invece, il Milan lavorerà a soluzioni in prestito, cercando l’occasione tra gli esuberi delle big e in quest’ottica attenzione al nome di Malang Sarr del Chelsea. In attacco, invece, non dovrebbero esserci movimenti in entrata visto che a gennaio rientreranno gli infortunati Rebic e Leao.