Giannitti sul Milan: "Fonseca sta cercando creare un altro tipo di atteggiamento e gestione"

Due promozioni in Serie A, altrettante in B e in C. Marco Giannitti, reduce dall’esperienza da direttore sportivo all’Ascoli, in attesa di una chiamata - quella giusta - fa le carte ai campionati di A e B, con un occhio al suo ex Frosinone che questa sera sfiderà il Palermo. Ecco le sue parole a tuttomercatoweb.com:

Giannitti, domenica c’è Inter-Napoli. Come la vede?

“Il Napoli sta facendo un nuovo percorso. Conte in due mesi ha dato un’impronta. Quella di domenica sarà una partita aperta. Mi aspetto un match aperto dove bisognerà vedere anche le fatiche di coppa dell’Inter”.

La sfida nella sfida?

“Lukaku che torna da ex. Sarà l’attore principale e mi aspetto che presto sia protagonista. Ma come detto il Napoli ha un nuovo progetto dove Conte sta lavorando molto sulla mentalità”.

E il Milan di Fonseca?

“Anche quello è un progetto nuovo. Come impronta di gioco non sta primeggiando. Poi va in Champions in una grande gara europea e fa la differenza, è in fase di creare un altro tipo di atteggiamento e gestione. Se Leao è il giocatore dell’anno scorso può essere determinante”.