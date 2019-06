Gigio Donnarumma, un sacrificio veramente necessario?

Il calciomercato del Milan ufficialmente non è ancora cominciato, ma voci insistenti dalla Francia preoccupano già i tifosi rossoneri. Leonardo, ormai prossimo al ritorno al PSG, starebbe pensando di portare con se Gianluigi Donnarumma. La domanda che sorge spontanea: è veramente necessario per il Milan il sacrificio del suo portiere? La volontà del talento classe ‘99 non è in dubbio, Gigio resterebbe volentieri a Milano, ha firmato un contratto fino al 2021, che vorrebbe rispettare. Dal punto di vista puramente economico, per il Milan sarebbe una plusvalenza record, il portiere infatti arriva dal settore giovanile. Dalla società filtra che non verranno assolutamente ascoltate offerte al di sotto dei 70 milioni di euro e soprattutto che sono altri i calciatori con cui il club vorrebbe creare delle importanti plusvalenze. È molto importante considerare il fatto che nel 2018 ben due portieri hanno cambiato casacca a cifre record, il primo è Kepa, passato dall’Athletic Bilbao al Chelsea per 80 milioni di euro ed il secondo è Alison, che ha lasciato Roma in direzione Liverpool per ben 73 milioni. Potrebbe essere Gianluigi Donnarumma il prossimo? Per il talento classe ‘99 è tutto in mano alle pretendenti.