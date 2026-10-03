Gila su Amorim: "È un allenatore moderno, che trasmette grinta. Ha intenzioni e idee giustissime"

Le dichiarazioni di Mario Gila al Festival dello Sport.

Il difensore del Milan Mario Gila è nel pomeriggio intervenuto sul palco del Festival dello Sport, organizzato in quel di Tentro da La Gazzetta dello Sport. Tanti i temi toccati dal rossonero, da alcuni retroscena di calciomercato al rapporto con compagni di squadra, passando per Gerry Cardinale fino agli idoli di sempre. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Su Amorim:

"Amorim è un allenatore che trasmette grinta, è aggressivo sulla pressione. È un allenatore moderno, adatto al calcio europeo. Siamo all'inizio del progetto, c'è bisogno di tempo ma i risultati verranno".

Quindi quand'è il livello attuale del Milan? Quanto manca per arrivare al livello che dici tu?

"Per me il livello attuale è dove siamo, in Europa League. L'anno scorso non siamo riusciti ad arrivare in Champions anche se c'eravamo per tutto l'anno. Per un fattore o per un altro non ci sei entrato, e alla fine il livello è l'Europa League, per fattori esterni o meno... Ora dobbiamo lavorare, l'obiettivo principale è entrare in Champions e vincere per lo Scudetto. Siamo il Milan e dobbiamo pensare con ambizione. L'anno scorso abbiamo fatto una bellissima stagione ma non siamo arrivati in Champions: quindi siamo una squadra da Europa League, ma con ambizioni Champions e per lo scudetto".

Ancora su Amorim:

"È un allenatore che ti chiede cose complete, in generale. Non sei così tattico, magari sei un po' più irruento, ma gli piace uscire con la palla da dietro. Nel calcio di oggi bisogna essere forti in entrambe le fasi. È un allenatore tosto, ma ha la tranquillità di sapere che siamo all'inizio di un progetto. Ha intenzioni e idee giustissime. Siamo contenti di averlo in squadra".