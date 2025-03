Gimenez a Dazn: "Un club come il Milan deve stare in Champions. Io mi sento bene, le statistiche parlano da sole"

Il Milan si gioca probabilmente le ultime carte della sua stagione per cercare di agguantare un posto Champions League questa sera alle 20.45 a San Siro contro la Lazio, in occasione del 27° turno di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono conquistare necessariamente i tre punti dopo la sconfitta di Bologna ma soprattutto dopo che praticamente tutte le avversarie dirette hanno ottenuto risultati positivi. Nel pre gara, ai microfoni di Dazn è intervenuto l'attaccante rossonero Santiago Gimenez. Le sue dichiarazioni integrali.

Quanto è importante tornare in Champions?

"Molto importante, un club come il Milan deve stare in Champions League sempre. Credo che oggi è una partita chiave, sono un poco davanti a noi: dobbiamo iniziare a vincere per qualificarci"

Hai i 90 minuti?

"Io mi sento bene, le statistiche parlano da sole: quest'anno ho fatto bene in gol e assist. Quello che dobbiamo fare come squadra è lavorare uniti, lottare per vincere e trovarla per trovare fiducia"