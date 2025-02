Gimenez e il mistero del cambio numero di maglia in Champions: la spiegazione

Santiago Gimenez è pronto per conquistare San Siro a suon di gol. Il nuovo centravanti messicano si è presentato ufficialmente alla stampa quest'oggi, ed è carico per esordire domani sera in Coppa Italia contro la Roma. Tra le tanti argomentazioni che hanno coinvolto l'interesse sul nuovo messicano rossonero, è stata sicuramente molto curiosa quella relativa al numero di maglia di Santi, il 7 utilizzato da Morata fino a qualche giorno fa.

Gimenez e il numero diverso tra campionato e Coppa

Gimenez nuovo 7 del Milan dunque, ma da qui a fine annata in Champions ciò non sarà possibile? Non è così. In realtà il centravanti messicano non dovrà per forza cambiare numero di maglia, come per esempio accaduto a Taarabt nel 2013/14. Stando alle dinamiche e al regolamento UEFA, Santi Gimenez indosserà la maglia numero 7 sia in campionato che in Champions League, poichè i Play-off contro il Feyeenord non rispecchiano la prima fase a girone (dove la 7 la indossò appunto Morata).