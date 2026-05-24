Gimenez ha chiuso questa stagione di Serie A senza aver segnato neanche un gol
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Santiago Gimenez chiude la stagione di Serie A senza aver mai segnato neanche un gol.
E alla fine le parole di Santiago Gimenez nelle interviste rilasciate nel corso di questi mesi hanno lasciato il tempo che trovano. L'attaccante messicano non è riuscito a ripagare la fiducia che gli è stata riposta prima dal Milan e poi da Massimiliano Allegri, che in queste ultime partite ha anche deciso di schierarlo a più riprese titolare.
Il gol di Gimenez, alla fine, non è arrivato, con il messicano che ha dunque chiuso questa sua seconda stagione di Serie A senza aver mai timbrato per una volta il tabellino. Un dato che fa riflettere ma soprattutto mette in chiaro tutte le difficoltà, fisiche e non solo, che il Bebote ha avuto quest'anno.
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