Gimenez suona la carica: "Sarà una stagione speciale, forza Milan!"
Oggi alle 22:36News
di Niccolò Crespi

Santiago Gimenez, dopo il bel gol segnato contro il Leeds è carico e pronto per questa nuova stagione col Milan, la sua seconda a Milano. Infatti, apparso sul proprio profilo IG, ecco il messaggio social del Bebote, voglioso di poter far bene in questa stagione insieme al nuovo allenatore Massimiliano Allegri.