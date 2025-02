Gimenez: "Voglio lavorare e migliorarmi. Obiettivo? Lasciare un buon ricordo nel Milan"

Intervistato dai colleghi di TNT Sports Mexico, il neo acquisto del Milan Santiago Gimenez ha così parlato di quelle che sono le sue aspettative in rossonero:

"Mi piace impormi degli obiettivi, ma per il momento non l'ho ancora fatto. Sinceramente voglio continuare ad affidarmi a dio e mantenere i piedi per terra, perché molte volte, quando succedono queste cose, quando vieni in un club come lo è il Milan, se non sei preparato potresti perderti un poco. Quindi prego che dio mi permetta di mantenere i piedi per terra e che mi faccia lavorare come sto già facendo per migliorarmi e mantenere le aspettative che il Milan ha su di me".

Immaginare, sognare..

"Certo, certo. Credo che tutti i giocatori che arrivano in un club vogliono sempre raggiungere il massimo, ed il massimo qua è ovviamente lasciare un buon ricordo, ed ancora meglio in un club come il Milan".