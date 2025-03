Giocatori fuori forma e qualità del sonno bassa: Conceiçao è rimasto deluso da questo Milan

vedi letture

Sergio Conceiçao è rimasto deluso da questo Milan, in quanto si aspettava di trovare un gruppo con un grado di professionalità maggiore. Ed invece, scrive questa mattina La Repubblica, molti sembra abbiano poca voglia di giocare, vedi Theo Hernandez, o commettono errori banali perché poco concentrati.

Insomma, così non va, e ci sono altri aspetti che non convincerebbero Sergio Conceiçao. Il primo è quello relativo alla forma dei giocatori del Milan, con molti di questi che superano i 90 chili, tra i quali anche il portiere (e capitano) Mike Maignan, finito nel mirino dell'allenatore portoghese che attribuisce proprio al peso del portiere francese il motivo per il quale è meno agile tra i pali ultimamente.

Un altro aspetto è quello relativo alla qualità del sonno. I parametri degli esami non sono buoni, ed è per questo che in questo finale di stagione Sergio Conceiçao potrà dare più spazio ai giovani e a gente affamata, arrivando anche a prendere decisioni complicate.