Giordano a TMW: "Milan di Pioli? Basta poco per cambiare giudizio"

Bruno Giordano, ex attaccante di Lazio e Napoli, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com del lavoro di Pioli: "Basta che fai due risultati positivi o negativi e cambia il giudizio. Nel calcio, nel giro di una settimana, puoi andare molto in alto ma anche in basso. Ci sono dirigenti pagati per decidere e credo che loro abbiano scelto un'altra linea. Anche se Pioli rimane un tecnico capace, tra i migliori in Italia".