Giovedì alle 14 la conferenza di Pioli pre Lazio-Milan

vedi letture

Dopo il pareggio di San Siro contro l'Atalanta, per il Milan è già il momento di pensare al prossimo impegno in programma venerdì sera all'Olimpico alle 20.45 contro la Lazio. In vista di questa sfida, giovedì Stefano Pioli interverrà come sempre in conferenza stampa a Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 14.0.

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: Venerdì 1 marzo 2024

Ore: 20.45

Stadio: Olimpico di Roma

TV: Dazn, Zona DAZN

Web: MilanNews.it