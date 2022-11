Giroud a MTV: "Voglio giocare, ho determinazione. Ho parlato con Ibra e..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Olivier Giroud, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV nel post Milan-Spezia: "È un tipo di gol che mi piace fare in acrobazia, ho ricevuto una bella palla da Sandro e ho fatto quello che so fare davanti alla porta. La maglia tolta? Così è il calcio. 36 anni e puoi sbagliare facendo una sciocchezza, ma la cosa più importante sono i tre punti di stasera... Non come l'anno scorso. Spero che la squadra torni con i tre punti da Cremona".

È una seconda giovinezza per te qui?

"Voglio giocare, ho la determinazione e la voglia. Ho parlato tanto con Ibra di questo e lui pensa lo stesso: abbiamo la fortuna di avere un corpo che vuole fare di più: quando la testa vuole, non voglio io mettermi dei limiti. Ancora, ancora. Lavoriamo tutti per questo obiettivo: siamo una grande squadra"