Giroud a Sky: "Puntiamo sia alla Champions che allo Scudetto. Abbiamo la qualità per farlo"

Olivier Giroud, attaccante rossonero, si è così espresso a SkySport nel pre Milan-Cagliari: "Il mister mi ha detto che oggi avrei riposato. Sono molto contento di essere qua con la squadra per aiutare i miei compagni, caricarli, essere lì per supportarli. Giochiamo tanto. La cosa più importante è avere continuità nei risultati: dobbiamo puntare ai tre punti".

Più il campionato o la Champions League?

"Tutti e due. Il primo anno abbiamo fatto una grande stagione in campionato, la seconda una grande Champions, quest'anno vogliamo fare tutti e due. Obiettivo è passare il girone in Champions e essere a contatto dell'Inter in campionato. Vogliamo fare bene in entrambe le competizioni e abbiamo la qualità per farlo. Siamo competitivi".