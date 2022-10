Giroud, con l'Empoli il francese va a caccia di un record personale

MilanNews.it

Come riportato dai colleghi di statistica sportiva Opta, Olivier Giroud ha segnato negli ultimi tre match di Serie A e non arriva a quattro presenze di fila in gol in campionato dal gennaio 2017 con la maglia dell’Arsenal. Più in generale l’attaccante francese ha segnato quattro reti in queste prime sette gare giocate di campionato e solo nel 2014/15 (cinque con l’Arsenal) ha mai fatto meglio nelle sue prime otto presenze in una singola stagione tra Serie A, Premier League e Ligue 1.