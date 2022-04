Giroud: "Contro la Lazio grande partita, abbiamo creduto nella vittoria fino alla fine"

MilanNews.it

Olivier Giroud ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sport Mediaset, soffermandosi ancora sulla partita vinta in rimonta domenica scorsa contro la Lazio: “La vittoria con la Lazio mi ha lasciato un’emozione pazzesca. Con diecimila tifosi del Milan all’Olimpico sapevamo che sarebbe stata una grande partita. L’abbiamo giocata bene fin dall’inizio, anche se ci è mancato un po’ in fase di realizzazione in area. Abbiamo creduto nella vittoria fino alla fine, come dico sempre succede a chi ci crede ed è stato bellissimo il finale. Questa frase è lo slogan del Milan, mi piace anche perché sottolinea una grande fede".