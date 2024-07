Giroud dà l'addio alla nazionale: "È il mio più grande orgoglio e il mio il ricordo più bello"

vedi letture

Con un post su Instagram Olivier Giroud ha annunciato l'addio alla nazionale Francese, che lascia da miglior marcatore in assoluto. Questo il toccante messaggio dell'ex rossonero: "È arrivato il momento tanto temuto: quello dell'addio alla nazionale francese. Sei anni esatti dopo aver vinto la Coppa del Mondo. Era il 15 luglio 2018. I ricordi balenano... 12 luglio 1998. Avevo 12 anni. La sera dell'incoronazione giurai a me stesso che un giorno anch'io sarei stato campione del mondo. 13 anni dopo, l'11 novembre 2011, questo sogno si è avverato. Che orgoglio indossare questa maglia e rappresentare la Francia! Entrando in questa squadra ho trovato una seconda famiglia con i giocatori e lo staff. Ci siamo sempre sostenuti a vicenda, abbiamo vissuto gioie e delusioni, vittorie e sconfitte, risate e lacrime ma sempre uniti. Siamo diventati un gruppo di amici inseparabili sotto lo sguardo attento di un uomo: l'allenatore Didier Deschamps, che ringrazio per la fiducia. Nonostante i nostri alti e bassi, mi ha permesso di diventare il capocannoniere della storia dei Blues con 57 gol in 143 presenze. Ringrazio anche tutte le persone dietro le quinte che, con la loro gentilezza e professionalità, hanno assicurato la nostra sicurezza e il nostro benessere. La mia carriera con la squadra francese non è sempre stata serena. A volte dubitavo, soffrivo anche di critiche ma nel profondo non ho mai smesso di crederci. Il lavoro, l'umiltà, la preghiera mi hanno aiutato a superare i momenti difficili. Grazie al sostegno incrollabile di mia moglie e dei miei quattro meravigliosi figli, ho sempre trovato la forza di lottare per tornare ogni volta ancora più forte.

Non dimentico i tifosi che ringrazio di cuore. Sono felice di aver potuto portare loro così tanta felicità. Quattro date rimarranno per sempre impresse nella mia memoria. Il 19 novembre 2013, la sacra unione con i francesi durante la nostra vittoria contro l'Ucraina per 3 a 0. Euro 2016. Nonostante la sconfitta in finale che resterà uno dei dolori più grandi della nazionale, abbiamo vissuto durante tutta la competizione un'avventura umana indimenticabile. 15 luglio 2018... Il Santo Graal! Un obiettivo per tutta la vita! Ricordo ancora quel momento in cui ci siamo abbracciati gridando: "Ce l'abbiamo fatta! ". Sì, l'abbiamo fatto. Eravamo campioni del mondo! Finalmente i Mondiali del 2022 Nonostante l'immensa delusione deila sconfitta in finale, questa competizione resterà per me uno dei ricordi più forti della mia carriera. Quattro gol segnati compreso il terzo che mi ha permesso di battere il record di Thierry Henry. Poi il quarto contro l'Inghilterra che ci ha proiettato in semifinale. Adesso si volta pagina... parto verso altre avventure. Da adesso in poi divento il vostro primo sostenitore. Questa squadra francese che ho servito per 13 anni rimarrà per sempre impressa nel mio cuore. È il mio più grande orgoglio e il mio il ricordo più bello".