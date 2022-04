Giroud, i gol non sono tanti ma sono decisivi: il francese ha portato 9 punti

MilanNews.it

Olivier Giroud, in questa stagione, ha instaurato uno speciale rapporto con lo stadio di San Siro. Ad eccezione del gol vittoria a Napoli, infatti, tutti gli altri 7 gol in Serie A del francese sono arrivati al Meazza. Giroud non ha segnato tantissimi gol in questa stagione, ma è sempre stato decisivo. Secondo quanto riporta la Gazzetta infatti gli 8 gol messi a segno dal bomber, hanno portato in dote a Pioli ben 9 punti.