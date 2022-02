Giroud, il francese è uno dei tre giocatori ad aver segnato una doppietta nel debutto al derby

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, con i due gol di ieri sera, Olivier Giroud è uno dei tre giocatori che hanno segnato una doppietta al loro esordio in un derby in carriera. Insieme a lui, ci sono Paolo Rossi e Gianni Comandini, che segnò una doppietta nel 6-0 del 2001 sui rivali concittadini.