Giroud, il gol vittoria al Napoli è l'undicesimo in stagione

Guardando a numeri e statistiche di Napoli-Milan si può segnalare un dato riguardante Olivier Giroud. Il numero 9 rossonero, con la rete al Napoli, in particolare ha trovato la sua undicesima rete stagionale in 27 partite totali (8 in Serie A, 3 in Coppa Italia)